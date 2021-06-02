本土疫情延燒，世界各地受到變種病毒影響，除了確診個案與死亡比例大幅上升，醫療能量也受到極大考驗，台大公衛學院指出，三級警戒自5月15日實施以來的確讓確診個案數降低，專責病房數需求也會下降，但是因應變異病毒的出現，加護病房與重症照護能量需要早期部署與預估，如此才能有效降低重症死亡率。

台大公衛學院教授陳秀熙今(2)日上午召開「新冠肺炎科學防疫」線上記者會，陳秀熙指出，本波本土疫情裡，主要是萬華帶來的第一波社區感染，不過政府5月15日實施三級警戒後，雙北以外縣市的確診數並未隨著時間明顯增加，Rt值也趨向小於1，顯見三級警戒措施有發揮功能，目前看來台北市疫情已經開始受到控制，接下來就要來看醫療照護的需求。

台灣大學公共衛生學院校友、醫師許辰陽指出，以去年義大利倫巴底新冠肺炎疾病進展指標為模型來看，當時倫巴底大約有3成輕症者僅需自我隔離就能自行康復，另外7成需要進入門診治療或住院治療，當中近8成可康復，剩下的2成因為有重症或急性呼吸窘迫症需要高度醫護需求，其中近半會死亡。

但是大部分國家只有1成左右是重症，這部分解釋了義大利急重症照護能力無法趕上大量出現的病人，使得重症指數與死亡率攀升。

許辰陽表示，去年1到6月全球主要疫情仍以武漢原生株為主，傳播力相對英國變異株較低，但是大量出現的疫情讓臨床照護需求嚴重不足，全球當時肺炎轉至急性呼吸窘迫症比例約16％，年底因為疫苗和臨床指引的出來，所以降到6.4％；然而今年截至5月因為巴西變異株、印度變異株、南非變異株等出現，重症照護量能大量增加，轉重症率又增加到7.7％，台灣目前轉重症率為6.4％，臨床照護勉強能跟上需求。

許辰陽指出，隔離病床相對可以快速擴充，但是重症病人的照護需要密集的人力，包含精密嚴格的侵入性、循環性照顧，重症照護能量、加護病房數應及早部署與評估，才能進一步減少重症率及死亡率。

(中時 )