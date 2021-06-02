新北市土城區某長照機構爆發群聚感染，台南市1日新增的本土個案中，也有1名照服員被匡列居家隔離。由於該名照服員服務多名案家，交叉感染機率相對提高，引發不少民眾擔心。市府社會局長陳榮枝指出，該照服員已篩檢確定為陰性，正進行14天的居家隔離。至於照服員是否也能列入優先施打疫苗對象？陳榮枝說，礙於目前疫苗數量不足，照服員仍未列入，將持續爭取，並規畫安排照服員定期篩檢。

台南市1日公布的確診者案8617為80多歲老婦人，是先前白河家庭群聚案7318、7319、7320的鄰居，曾到案7318家泡茶聊天卻沒戴口罩，5月30日得知對方確診後至醫院採檢，5月31日確診，目前已匡列3人居家隔離、8人自主健康管理等11名接觸者；其中，1名居家隔離者為照服員。

由於新北市土城區某長照機構爆發群聚感染，加上日前高雄市也曾出現長照居服員確診，一度引發長照圈的恐慌。另外，此波本土疫情爆發後，台南市也有超過1000戶案家申請暫停長照居家服務，改由家屬自行照顧，此次再度傳出照服員因服務案家確診被匡列居家隔離，更讓外界擔心照服員的工作風險。

陳榮枝強調，有許多重症長輩需要照服員到家照顧，因此相關服務無法全面喊停，照服員除需要注意各項防疫措施外，在進入案家之前也會詢問相關的接觸史，特別是有沒有外來的接觸者，像是外縣市親友來訪等，每次進出不同的案家，也要求他們徹底消毒，並於日常監測自我健康的狀況。

至於照服員能否列入優先施打疫苗的對象？陳榮枝認為，由於目前疫苗的數量不足，除了第一線的醫事人員為優先施打對象外，台南市僅開放參與防疫第一線的警消、環保局清潔人員及殯葬人員施打，照服員仍未列入。社會局除將持續爭取讓照服員也能優先施打疫苗外，後續還會規畫定期篩檢，讓照服員及服務案家更放心。

(中時 )