中央疫情指揮中心調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」，引發爭議，更被視為5月疫情大爆發的源頭，協助開協調會的民進黨立委范雲也遭捲入，監察院決定調查；民進黨團書記長羅致政今表示，對於監察院要調查，包括有無會議紀錄，他們都尊重監察院的權利。

民進黨立院黨團今召開記者會，羅致政指出，有關機組人員防疫健康管控機制調整，在各國都是一樣滾動式調整，隨著疫情變化、實際航空需求，都會滾動式檢討，從去年到現在做了幾次調整，最早在去年是3＋11，沒有採陰不採陰的問題，一段時間改為7採陰、7天自主管理，到了後來改成5採陰、9天自主管理，到了4月改為3採陰、11天自主管理。

他說，最近因為疫情更嚴重，改為5採陰加9，針對所謂沒有注射疫苗的機組人員，的確是滾動式檢討，後來的3＋11是加強版的，一向尊重指揮中心、專家小組建議，一定有從防疫、飛安需求的角度評估，滾動式檢討，因此他們都予以尊重。

羅致政說，但是最近有些不同看法及檢討，最大問題出在執行面，無論華航、諾富特的確對這次3＋11的執行面上出了很大問題，這樣的漏洞造成制度要再進一步檢討，第一，制度面問題還是尊重專家建議，涉及不只防疫還有飛安問題。

羅接著說，另外問題的執行面跟制度面必須嚴格區隔，執行面出問題，同樣制度在別家航空公司並沒有問題，同樣制度在其他國家，包括更寬鬆的美國，也未必出現問題，華航、諾富特的確要負擔更大的責任。

他表示，反對黨若有質疑，如下禮拜召開臨時會，反對黨的確可以在委員會跟指揮中心等進一步交換意見討論。

(中時 )