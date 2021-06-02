電信業、手機業積極鼓勵創新，尤其在5G的推波助瀾下，盼激發出更多的創新內容應用，中華電(2412)「2021數位創新應用系列賽」、三星「Solve for Tomorrow」也陸續登場，也祭出高額獎金，盼創意不會因為疫情受阻。

中華電從2000年網路擂台賽至今數位創新應用系列賽，2021年進入5G新時代，中華電布局5G持續拓展「廣結盟」策略，結盟國內外眾多跨領域，共同發展企業垂直領域應用，中華電宣布，今年「2021數位創新應用系列賽」即日起接受報名，包含「5G創新應用大賽」、「MOD金片子大賽」、「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」三項賽事，總獎金高達477萬以上，為國內最具指標性的年度數位創作系列大賽。

中華電表示，今年度賽事中的「5G創新應用大賽」，以中華電5G 跨業整合黃金圈為發想主題，包含企業專網、AR企業應用、智慧三表、智慧交通、智慧救護遠距照護、智慧影音串流應用、智慧巡檢，共七大類組別，其中，並針對有關應用於醫療、製造或交通等主題新增設智慧特別獎。透過此次競賽，激發學生、產業界及新創團隊共同參與展現多元化創意，結合5G各種技術的融合，發想創造出5G垂直應用領域嶄新服務與應用。

三星長年於全球各地舉辦「Solve for Tomorrow」競賽活動，該競賽主要在鼓勵全球青年運用STEM領域(科學、科技、工程、數學)知識揮灑創意，透過科技解決當地社會問題，計畫推行迄今11年間，全球已有23個地區、共計180萬位學生參與，去年，台灣三星舉辦首屆「Solve for Tomorrow」競賽，吸引近500名大學生報名、超過150個創意點子，台灣三星今年更將教育資源向下紮根，除挹注更多教育資源予參賽學生，更因應大環境的轉變，以豐富的線上教育課程、工作坊及導師資源，引導學生運用設計思考思維，將創意點子落實為原型。在三階段的賽程中，學生亦可培養核心素養，在非常時期集思廣益，改善社會議題的同時，提升問題解決、溝通、合作、創意、思考等面對未來的能力，本屆三星也祭出總獎額價值破百萬。

(時報資訊)