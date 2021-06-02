台積電(2330)總裁魏哲家表示，疫情推動數位化的加速進展，即使疫情過後，相信企業仍會持續推動，可以確定的是數位轉型將會是長久的趨勢。

台積電今(2)日舉行2021年技術論壇，魏哲家指出，2020年是很難忘的一年，不僅因為疫情，同時因為人類展現互助精神及半導體產業的努力與創意。疫情推動數位化的加速進展，各行各業都感受到數位轉型的衝擊，數位轉型相關投資激增。

魏哲家表示，即使疫情過後，企業仍會持續推動數位化，這些投資將進一步促進全球經濟數位化。據IDC預估，在2022年以前全球GDP將有65%與數位經濟相關，數位轉型會是長久的趨勢。

魏哲家指出，人類與機器的協作變得更為重要，有了人類的智慧和努力，加上電腦24小時運作才能有今天的成果。魏哲家表示，高效能運算應用已成為半導體技術主要驅動力之一；需要高效能運算的不是只有科學研發，個人和企業用戶也仰賴高效能運算來處理海量數據，從邊緣到雲端，從遊戲主機到資料中心伺服器，都對高效能運算出現爆炸性成長。

魏哲家指出，台積公司自1987年創立以來，與客戶建立信任關係，行動比口頭承諾重要，台積電未來3年將投資1000億美元，將有足夠產能提供客戶成長需求，台積電不會有自己產品與客戶競爭，將與客戶一起成長。

(時報資訊)