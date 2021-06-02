馬來西亞自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，市場機構擔心恐成為被動元件市場影響訂單遞延與否的關鍵變數，目前在當地有廠區的國巨(2327)集團凱美(2375)及華新科(2492)集團等均依當地政府規定並取得生產同意，凱美初估，以目前管制令2周，對集團電阻產出量影響低於10%，華科集團則因馬來西亞廠區營收占比不高，初估影響不大。

近期東南亞如：泰國、越南和馬來西亞疫情持續嚴峻，故政府祭出更嚴密的防疫政策因應，馬來西亞於6月1日起實施的全面行動管制(MCO 3.0)，由於馬來西亞為半導體封裝測試及被動元件供應重點地區，目前多數產業中僅有具備高產值優勢的半導體產業不受限制，被動元件生產及出貨排程恐遭受限。

TrendForce指出，身為馬來西亞重點產業的被動元件市場可能因管制令出現供貨瓶頸，供應商如太陽誘電(Taiyo Yuden)、華新科技(Walsin Technology)、NDK&Epson等，在管制之下其供應鏈的生產時程，以及攸關進出貨排程的貨運交通，都將成為影響訂單遞延與否的關鍵變數。

再者，隨著歐美品牌客戶陸續在6~7月開始調整季末訂單，目前筆電品牌戴爾(Dell)、惠普(HP)將維持下半年訂單量，同時將加強鞏固相關IC能正常供給，而蘋果(Apple)iPhone 13則欲在7月啟動供應鏈拉貨。雖然上述訂單需求都將成為下半年被動元件市場的有利支撐，然東南亞各國疫情復燃，以及半導體元件缺貨問題能否緩解，也會影響終端客戶下半年對MLCC的備貨力道。

凱美集團的旺詮馬來西亞廠區以生產晶片電阻為，未來兩周以60%人力維持運作；據了解，凱美接手旺詮時，平均每月產出約180億顆到200億顆，5月已提高到285億顆，整體而言，交貨速度仍比過去1年多還快。

凱美表示，6月因管制令初估產出將略受影響，以目前管制令2周，對集團電阻產出量影響低於10%。

華科集團馬來西亞廠區涵蓋華新科及PCB廠—精成科(6191)，目前兩家公司均依照法令規定可以維持生產，由於非生產線員工居家辦公，整體生產未受太大影響，且馬來西亞廠區佔集團總產值不高，華科集團初估，此次管制令對營運影響不大。

(時報資訊)