隔夜美股開高走低，標普與那指收黑，加上中國大陸A股亦疲弱，受中美股市拖累下，港股連升3日後受制29,500點壓力，早盤險守29300點技術關卡。恆生指數早盤收29,320點，跌147點或0.5%。國企晨收10,945點，跌45點或0.42%。

金融族群領跌，友邦保險收99港元，跌1.4%，匯豐控股跌0.6%，收49.45港元。香港交易所跌0.2%，工、中、建三大中國大陸銀行再跌0.3%至0.7%，中國平安也跌0.8%。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌2.2%，是表現最差大型類股，美團跌1.2%，騰訊跌0.1%，快手也跌0.8%。至於小米漲0.3%，京東漲1.3%，京東物流也創新高，上漲3.4%。

OPEC+未進一步增產，石油族群也上漲。中國石油飆升3.1%，中國石化漲1.2%，中國海洋石油也漲0.9%。

汽車類股上漲，吉利汽車飆升6.2%，是表現最好大型股，東風漲4%，廣汽與長城均漲2.7%與2.4%。

(時報資訊)