新北市淡水區男子陳彥廷，今年1月剛出獄不到2周再持刀強盜3名身材瘦小、就讀高中少女，其中2次因公車要進站而逃跑，只有第1次得手400元，還順手摸了被害女子的胸部，公設辯護人稱，僅構成妨害自由罪，合議庭並不採信，依照攜帶凶器強盜罪、2次強盜未遂，判處應執行有期徒刑9年，可上訴。

21歲陳男1月2日剛出獄，12日一早6點多，趁天色未亮，鎖定淡水人煙稀少，在公車站牌等車的女子下手，陳先從後方環抱，其中一手拿刀抵住脖子逼迫交出手機、財物，被害女子交出400元。隔了6天，又見穿著高中制服的女子搭公車，在公車站牌行搶不料，女高中生嚇得蹲在地上大叫，此時公車正好要進站，陳擔心遭逮立刻逃跑，女高中生手機拋飛在地上，當晚又故技重施，另名高中生直接用手抓住刀刃阻止，陳男再次失手。

警方循線找到陳男，起出犯案時穿著的連帽外套，他開庭辯稱「女高中生大聲尖叫，還來不及開口要錢和拿手機，就趕緊逃離」，以為這樣可減輕罪行，但合議庭認為，證明已著手實施強盜行為，沒有得逞則屬未遂。

陳聲稱刀子是撿來的，犯案後已丟棄，但第1位被搶的女子又手指關節處遭刀子割傷，第3位被搶的少女年僅16歲，遭陳以手被摀住嘴巴，刀子抵住脖子，割傷無名指手指，判決指出，陳正值年輕力壯，竟選擇人煙稀少處對未成年少女犯案，分別依攜帶凶器強盜罪判處徒刑7年4月、強盜未遂罪2罪判處1年8月、判處3年10月徒刑。

另外，陳趁強盜摸胸，法官認為被害女子說當時很緊張，從背包拿錢給陳時，感覺胸部被碰觸到，不知道是左邊還是右邊，只知道是胸部，過程大約1、2秒，合議庭認為並沒有滿足或刺激性慾的意圖，判決無罪。

(中時 )