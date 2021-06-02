中央最新紓困專案4.0，將於6／3拍板定案，台中市準備好了嗎？市議員羅廷瑋指出，有過去經驗這次在軟硬體都必須跟上，讓民眾能快速領取到補助金，以解燃眉之急。中市民政局指出，今年新申請案，原則採線上申辦、郵寄為輔，衛福部目前還在規畫中，市府將配合中央政策，讓紓困盡快發給。

市議員羅廷瑋說，去年發放紓困補助時，他服務處收到許多陳情，有的是反應資格問題，有的是反應辦理手續太繁瑣，也有反應處理速度太慢等；鑑於去年經驗呼籲台中市政府，這次在軟硬體設備上都必須跟上，讓民眾能快速領取到補助金，以解燃眉之急。

羅廷瑋表示，新北已經授權各區長先行將去年紓困名冊造冊，台中應該要跟進，他在市議會開議時就有提案要求民政局在紓困上，要快速審核、標準放寬，目前網路一堆紓困的資訊，卻沒有官方正式的公告；行政院說會簡化流程，地方政府不能大意應該要準備名冊，防範中央突如其來政策造成民怨。

民政局指出，中市去年有4萬6543戶領到擴大急難紓困金，今年無需重新申請，名單皆建置於弱勢E關懷系統中；衛福部已主動查調，由區公所於6月2日核定，衛福部預計6月3日撥款，6月4日入帳。去年提出申請但未符合的2萬142戶，衛福部同樣會主動查調，由區公所於6月7日前完成核定，如符合資格，衛福部將預6月9日撥款。

衛福部為因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理急難紓困金，補助額度1至3萬元。補助資格包括（1）原有工作，因疫情請假或無法從事工作，致家庭生計受困。（2）未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。（3）「家戶月平均收入」未逾當地每人每月最低生活費2倍。（4）未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

(中時 )