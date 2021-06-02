主持天后小S五年前和蔡康永結束播放長達12年的《康熙來了》，今年初傳出有意重現江湖，找大S當製作人開新節目《熙娣想聊》，採外景訪談形式，未料近來因新冠肺炎疫情升溫，錄影計畫暫延。她接受媒體專訪，問到最近在家隔離兩周的心得，她透露現在就是陪三個女兒在家上課、吃飯，自嘲「肚子有點變大」，談到疫苗話題，她也鬆口自己的想法。

小S與蔡康永主持的《康熙來了》結束後，常有網友敲碗留言，問《康熙》是否可能「復活」？當時她被問到此事，打趣說：「人總是失去了才懂得珍惜。」並坦言：「蔡康永根本已經消失了，而且他的IG我都會快速跳過」，並強調以蔡康永的個性，節目應該沒有復活可能。

小S受訪透露這兩周都陪三個女兒在家上課。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

去年媒體報導，大S首度擔任節目製作人，找來《康熙》製作人「B2」陳彥銘合開新節目《熙娣想聊》，由小S挑大樑主持，節目則是她最擅長的訪談形式，又傳出第一波來賓陣容堅強，小S還親自向天后蔡依林（Jolin）發出邀請，卻不幸被Jolin打槍，主因是對方自認不會說話，不適合節目內容。

小S認為現在全家人能聚在一起就是幸福。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

據《三立新聞網》報導，最近問到小S近況，她證實目前《熙娣想聊》暫停錄製，自己跟大家一樣都很期待回到工作崗位上，先前綜藝大姐大張小燕在臉書發文，寫下：「別再刁難，給我們疫苗」，對此議題，小S表示：「當然希望可以趕快有好的疫苗，這攸關人命啊！」，至於聽聞Makiyo家社區有管理員確診，她因此正在居家隔離，小S則說希望Makiyo做好防疫、確實消毒，乖乖別出門，並開玩笑說：「我就不去看她了。」

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(中時新聞網)