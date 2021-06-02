台股今(2日)開高震盪走低，尾盤翻至平盤之上，終場以17165.04點作收，上漲2.66點，成交值5369億元，高端疫苗股價今日依然跌停鎖死，有上萬張賣單等成交，這是高端第3根跌停。

台股開盤以17192.91點、上漲30.53點開出，早盤一度漲逾百點，來到17200點之上，但在疫情仍嚴峻下，高檔賣壓出籠，盤中指數由紅翻黑，一度重挫逾百點，回測萬七大關，指數高低震盪逾200點。

台積電開盤雖站上600元整數大關，上漲2元，不到半小時即跌落平盤以下，來到593元，聯電、聯發科開高走低，鴻海受深圳廠大火消息影響，一度下挫逾3%，面板友達、群創也是開高走低，跌幅有3%。

傳產的造紙、玻璃陶瓷、鋼鐵以及航運族群今日持續強勢，威致、盛餘、彰源、海光等鋼鐵股，造紙的永豐餘，以及航運股的台航、台驊投控、慧洋-KY、宅配通都亮燈漲停，長榮股價再創新高，來到115.5元，萬海也一度走升至172元的新高價位，陽明尾盤走勢較弱。

(中時新聞網)