台灣新冠疫情嚴峻，真假消息在網路上流竄，台北市議員羅智強直言，防疫關頭，蔡政府天天喊打假消息，但政府卻成為假消息來源，誤導民眾對防疫的認知，這樣的政府及國家領導人，我們還能信嗎？

羅智強今（2）日在臉書表示，蔡英文說很多訊息是刻意誤導，干擾防疫執行。但對於地方政府要買德國BNT疫苗，指揮中心說必須先申請藥證，結果被抓包，疾管署官網明載BNT已通過我緊急授權使用，根本不需申請藥證，羅智強質疑，這是不是假消息？

羅智強也提到，行政院中部辦公室執行長蔡培慧說，上海復星代理的BNT疫苗是大陸代工，還有人說復興BNT疫苗的成分與原廠不同，總統府又說疫苗要跟原廠買才有保證，但事實是，復星BNT疫苗就是由德國原廠進口；而蔡政府說買到的國際疫苗數目，從1千萬、2千萬、3千萬，一直膨脹到4千5百萬，但目前拿到的總共還不到100萬劑，這些這是不是假消息？

此外，親綠寫手林瑋豐自導自演，在網路散播指稱有人要民眾移除「疾管家」，蔡總統為此還在臉書呼應，還有民進黨網路中心主任范綱皓，製圖抹黑三大國際疫苗都只通過臨床二期就獲急授權施打，疑為國產疫苗護航，羅智強也問，這是不是假消息？

(中時新聞網)