基隆市政府日前爭取1萬5000劑疫苗，但中央疫情指揮中心只發配1700劑，前立委謝國樑不滿表示，目前基隆疫苗數量無法滿足實際需求，不僅要求中央一視同仁，也呼籲市長林右昌可以思考比照其他縣市首長自行對外採購疫苗的想法，盡早讓基隆市民有疫苗可打，免於疫情的威脅。

謝國樑指出，中央只給基隆1700劑疫苗，讓人相當無奈和不滿，基隆疫情雖然在5月31日稍有減緩，但仍有復發的疑慮，他強烈呼籲中央，應立刻讓基隆比照雙北，將疫苗施打對象擴及到第二類、第三類人員，增加配給數量，讓政府防疫人員及維持社會運作之必要人員都能接種，以維護基隆市民的生命安全。

謝國樑提及，施打疫苗是解疫情最主要的方法，讓民眾早一日接種，就能讓早一日免於疫情威脅，但目前政府進口疫苗的數量遠不足需求，而國產高端疫苗也還未進入第三階段實驗，若按照現況推斷，一般民眾可能要等到第三季、第四季，甚至是明年才能打完兩劑疫苗，另人擔憂。

謝國樑進一步指出，國際間也發展國際疫苗護照，只要施打WHO認證的國際疫苗即可自由出入各國，若未來台灣高端疫苗未獲得國際認可，將無法出入他國，因此，他認為，市府可以考慮其他縣市的做法，另闢管道自行向外採購疫苗，讓民眾有選擇疫苗種類的機會。

(中時 )