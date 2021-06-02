國內肺炎疫情持續延燒，為避免傳染風險和防堵社區傳播鏈，除了特定行業外，桃園市政府1日宣布全市美容美髮、美甲美睫業自4日起停業10天至14日，桃園市平鎮警分局特別自1日起，連續3日配合市府宣導轄內業者，希望業者能基於公司利益及顧客健康考量，配合政府防疫措施暫停營業。

平鎮警分局表示，由於國內近期疫情嚴峻，桃園市政府自上月14日起已宣布特種行業暫停營業，另為避免傳染風險及減少民眾群聚事件，市府也於1日防疫會議中宣布，全市美容美髮、美甲美睫業自6月4日起停業至14日，並先給予業者3天勸導期做準備。

為配合防疫政策，防止民眾群聚感染，平鎮警方自1日起連續3日，特別派員向轄內業者實施宣導，希望店家能顧及自己、消費客戶健康及公司利益，能夠配合政府防疫措施。

警方也呼籲，防疫期間會持續配合主管機關稽查違規者，違反公告且拒絕改善者，將依據傳染病防治法第37條第 1項第6款及第70條第1項規定，移請主管機關裁處新臺幣3000元以上1萬5,000元以下罰鍰，請商家業者配合政策規定，避免受罰。

(中時 )