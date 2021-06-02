新冠疫情5月中旬爆開後，最早發現群聚的萬華變成重災區，也導致不少民眾聞「萬華」色變，當地警方最近處理超過10餘起包括「妨害名譽」、「竊盜」等告訴告發、發交查案，通知關係人到分局做筆錄時，竟遭對方拒絕或委婉「請假」，因案件過多，警方最後只好向北檢、士檢等檢察官申請延期且獲准。

據指出，萬華警分局位在桂林路、西園路口，不遠處就是當初疫情爆發的阿公店區塊，萬華分局上月底陸續傳喚10餘民眾，要處理罪刑相對輕微的發交查案件時，竟然不約而同都遭婉拒。

此外民眾主動提告的案件，警方傳喚當事人到案說明時，不少人也表示希望等疫情趨緩再前往，不過因案件有時效性，警方最後只能先行函送。

據了解，上月13日萬華分局偵查隊傳喚1民眾做筆錄，16日對方就發現確診，事後偵查隊進行大消毒，同仁也進行分流辦公，事後快篩也呈陰性，但此事發生後，許多民眾便嚇得不敢前來，希望警方能延後傳喚、延期，因積案越來越多，警方後來只能向北檢、士檢檢察官報告此事，讓這類案件延後處理。

(中時 )