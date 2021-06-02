劉冠廷在新作飾演菜鳥警察。（CATCHPLAY提供）

劉冠廷在新作飾演菜鳥警察。（CATCHPLAY提供）

金馬獎男星劉冠廷在《火神的眼淚》飾演因公殉職的正直熱血的消防員，讓觀眾揪心爆淚，才剛卸下消防員身分的他，在最新影集作品《第三佈局 塵沙惑》改行當刑警辦懸疑命案。從打火英雄「轉職」辦案警察，劉冠廷很有感觸地表示：「不管是演警察或消防員，學到有一個共通點，就是要先學會如何保護自己，因為這兩個都是風險很高的職業，深深覺得欽佩。」

近日疫情嚴峻，劉冠廷在宣傳《第三佈局 塵沙惑》之餘，也不忘提醒觀眾注意健康，他說：「居家防疫，我除了看球賽之外，就是在家運動，因為沒有活動的話對身體很不好，所以大家雖然都很乖待在家，但還是要做一些運動。」除此之外，還是再次給觀眾打氣：「勤洗手、少出門，關心自己也關心別人，我們一起加油！」

在今日（2日）釋出的《第三佈局 塵沙惑》最新幕後花絮「關於角色 劉冠廷篇」中，觀眾可以一窺飾演陳家豪的劉冠廷從一開始的菜鳥警察模樣，以及帥勁十足的實彈射擊畫面。劉冠廷透露：「這部劇的題材相當考驗演員鋪陳一個角色的技巧，要達到角色的平衡非常關鍵，也需要下很多功夫。陳家豪這個角色，他可以是形象陽光的警察，但也有一些內心陰影的部分要詮釋。」

為了能精準演出警察辦案時的敏銳與直覺，劉冠廷在開拍前接受了三個月的專業訓練，「劇組安排我們跟著刑警們實習，鍛煉體能、擒拿、射擊，還有上課，透過一邊學習一邊觀察，去了解他們看案發現場的角度，以及真正刑案現場時跟影視呈現的差距，去體會身為警察應具備哪些技能以及觀念，最難忘的就是聽他們分享自己親身遇到的故事。」

《第三佈局 塵沙惑》敘述年輕有為的民意代表楊啟逍（莊凱勛 飾），接手父親旅館生意，遊走黑白兩道。徐梓薇（張榕容 飾），前特勤小組成員，因公受傷破格升職。一起移工脫逃案意外牽扯上分屍案，徐梓薇與菜鳥警察陳家豪（劉冠廷 飾）私下調查，懷疑與毒蛇集團有關。然而上司斥責徐梓薇越權查案，將她調職去擔任楊啟逍的隨扈。沒想到兩人的命運早在3年前的一樁挾持案就陷入糾纏…宛如羅生門般的破案過程，讓所有人不知不覺一步步地走入了某人精心策畫的「佈局」之中。

(中時 )