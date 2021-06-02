核二廠2號機已於昨(1)晚進行主汽機控制閥動作異常檢修，電廠檢查控制閥相關控制迴路接點及接續處並更換閥位感測元件後，隨即機組逐步升載並持續觀察與蒐集閥位相關資料，並確認無異常。

核二廠2號機於昨日因主汽機控制閥動作異常，電廠為維持機組的穩定運轉，晚間7時30左右將機組功率降載至80％進行查修。

原能會表示，預計於明(3)日上午恢復至滿載運轉，電廠將持續觀察，以確保機組穩定運轉。本會將持續監控機組運轉安全。

(中時 )