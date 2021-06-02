核二廠2號機機組檢修後逐步升載 預計明恢復滿載運轉 13:512021/06/02 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核二廠2號機已於昨(1)晚進行主汽機控制閥動作異常檢修，電廠檢查控制閥相關控制迴路接點及接續處並更換閥位感測元件後，隨即機組逐步升載並持續觀察與蒐集閥位相關資料，並確認無異常。 核二廠2號機於昨日因主汽機控制閥動作異常，電廠為維持機組的穩定運轉，晚間7時30左右將機組功率降載至80％進行查修。 原能會表示，預計於明(3)日上午恢復至滿載運轉，電廠將持續觀察，以確保機組穩定運轉。本會將持續監控機組運轉安全。 全台一周內停電兩次 蔡總統：重新檢視全國電力調度規劃 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 (中時 ) #機組 #核二廠 #2號機 #控制閥 #電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5天內兩度分區限電 高虹安：台電用電推估、備轉容量盤點機制應檢討 11:062021/05/18 政治 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 一周停電2次 蘇貞昌下令王美花一周內提台電改善方案 10:102021/05/18 政治 網瘋傳員林家商停電 校方錯愕：證實是假訊息 12:492021/05/18 生活 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 張亞中快評》蔡英文可以這樣道歉 12:152021/05/18 快評 核三1號機尚未歸隊 備轉率剩7％、供電亮黃燈 11:242021/05/18 財經 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 為何又跳電 宅神聽完核四前廠長解惑了：文組錯誤的能源政策 10:042021/05/18 政治 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 直播》確診又爆量 本土增549例 12人死亡 - 生活 大規模接種拚每周打100萬人次 3預約方式出爐 - 生活 獨》赴美打疫苗是真的？長榮航飛美國 下周起大增班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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