台灣房市成屋(中古屋)交易量5月大增，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮指出，若不是疫情影響，今年全年度房市成交量有機會上看35萬戶以上，下半年房市觀察重點不在房地合一稅2.0的實施，而是此波疫情是否能夠受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵因素。

李同榮說，六都最新公布5月份成屋交易量比較4月份增加9.92%，比較去年同期大增24.1%。他認為，去年受疫情影響降低基期，再加上，5月份交易量其實是反映4月份交易活絡現象，因登錄時間差的關係，不受5月中疫情擴散的影響。

至於房地合一稅2.0對後市影響，李同榮則說，預售紅單列入房地合一稅2.0，影響預售推案量，並有效抑制短期炒作，市場短空長多。成屋市場在上述基本面強勁帶動下，只要疫情不持績惡化，影響的是一季的交易量，不會受房地合一稅2.0影響，反而在剛性需求上升趨勢線上稅上加稅，可能產生適得其反的助漲現象。

李同榮指出，成屋市場因早有房地合一1.0重稅牽制，近年短線投資炒作早已轉移到土地與預售紅單，加上剛性需求強力支撐、基期低的蛋白區補漲、新興工業區轉強補漲、兩代不同堂需求強勁等四大因素，促成這波成屋市場價量俱揚的現象。他說，成屋市場剛性需求強勁，沒有房地合一2.0的問題，也沒有所謂房市逃命潮問題。

(時報資訊)