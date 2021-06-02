NCSOFT旗下手遊《天堂2M》將於6月10日進行首次大改版，開放歐瑞領地；官方今（2）日也宣布6月23日將新增全新職業「槍」。

《天堂2M》將於6月10日進行【象牙塔的魔法師們】改版，開放第四個領地「歐瑞」，相關改版內容都可以在上週公開的宣傳網頁中查看。而歐瑞改版事前預約活動時間至6/9 23:59，只要參加事前預約，即可在遊戲改版開機後獲得專屬獎勵，包含【歐瑞秘密箱（活動）】、【殷海薩的加護（30天）（活動）】、【歷章繼承者戒指I】、【歐瑞之幣（活動）】。

而在宣傳網頁中的「THE NEXT」項目中，可以看見新職業「槍」的形象，NCSOFT也在今日公開了新職業的最新消息，將在6月23日遊戲進行更新時開放，喜愛槍職業的玩家千萬不要錯過了！

《天堂2M》今日除了公開新職業的訊息外，也推出了多項活動：

【歐瑞星岩碎片】：自6/2～6/16維護前，狩獵副本怪物時，將會機率掉落歐瑞星岩碎片（活動）道具，蒐集歐瑞星岩碎片（活動）可製作各種獎勵道具。

歐瑞星岩碎片

【歐瑞前夜祭特別禮】：自6/2～6/10維護前，每日PM12:00～PM15:00，登入遊戲即可獲得「閃亮古董袋（活動）x3」、「歐瑞強化袋（活動）x1」以及「魔精石（刻印）x100」。

【倒數Day8！歐瑞冰雪前夜祭】：自6/2～6/10維護前，共8天活動期間，每天登入遊戲可獲得包含殷海薩恩寵和其他歐瑞改版紀念獎勵，並且在第8天可獲得「閃耀稀有製作卷軸碎片箱（活動）」。

倒數Day8！歐瑞冰雪前夜祭

【加倍！團結之力！】：自6/2～6/10維護前，【鳶形海賊團基地】、【星岩祕密保管所】、【封印寺院】隊伍副本狩獵獲得經驗值及金幣上升為2倍。

加倍！團結之力！

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。

(科技)