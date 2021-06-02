每當手機系統升級，是否你都最在意電池續航力是否能維持原先的狀態？其實，除了作業系統的優化之外，事實上有時手機過於耗電，所安裝的app（應用程式）也脫不了關係！雲端儲存公司pCloud日前公布了他們針對全球100款流行的app進行評比，揪出了耗電Top 20、要求多樣權限的Top 50，以及佔據最大容量的Top 30 app，到底哪些是應用程式是最耗電、要求最多、容量最大的，表格一看馬上一目瞭然！

pCloud Blog透過分析100個盛行的app，從耗電程度來看，發現了20款最耗電的應用程式。第5名至第一名分別是：Facebook、Skype、Uber、Verizon、Fitbit。根據研究，Fitbit允許app在背景運作時開啟額外的16項功能，包含Wi-Fi、照片、定位位置、麥克風、通話資料、SMS（訊息）以及行事曆等權限。

pCloud研究發現最耗電的app Top 20。(摘自pCloud blog)

此外，pCloud發現社群app在耗電排行榜中出現的機率很高，入榜的包含Facebook、Instagram、Snapchat、Youtube、WhatsApp以及Linkedin，在背景執行時平均要求啟用了11種權限，例如照片、Wi-Fi、定位位置等等，都會導致他們需要耗費更多電力。而且其中只有Instagram支援暗色模式（dark mode），可以有效節省30%以上的耗電。pCloud指出，Twitter就沒有位列Top 20耗電榜中，很可能支援暗色模式就是其中一項原因。

而以下則是Top 50要求多樣權限的應用程式。另外pCloud也整理了體積（所佔容量）最大的Top 30應用程式。整體來說，旅行類app所佔用的空間普遍來說都很高，美國聯合航空United Airlines）就需要437.8MB，第2名、第3名分別是Lyft、Uber這兩款在美國盛行的叫車軟體，分別佔據325.1MB及299.6MB。

pCloud研究發現要求多樣手機權限的app Top 50。(摘自pCloud blog)

pCloud研究發現體積（佔據儲存空間）龐大的app Top 30。(摘自pCloud blog)

在疫情下，對於人們來說使用手機、掛在網路上的時間更長，如果手機電力不夠支撐，或是特定app佔用太多儲存空間，對於手機使用來說，都是干擾因素。如果你發現手機太好電，不妨好好確認一下是否有安裝這些「吃電怪獸」app，並且審慎考慮是否要把它保留在你的手機裡！

(科技)