疫情肆虐下，詐騙集團仍舊猖狂。台灣消費者保護協會今（2）日發稿指控，遭到「一頁式廣告」網站冒名，假借消保會名義販售「驚喜盲盒」。對此，警方表示，目前尚未收到民眾報案，呼籲民眾切勿上當。

根據消保會提供的網站進入，標題打著「強勢來襲，驚喜拆盲盒」，打出998元驚喜盲盒，但價值最高999美元，強調不滿意包退，內有奢侈品、日月品、數碼電子品。業者更指稱「經台灣消費者協會實際測試，活動內容於實際符合」、「該活動不存在消費詐欺，活動真實有效，請大家放心購買」。

消保會指出，其實自從2年前就不斷接到民眾詢問：「這個網頁是你們舉辦的活動嗎？」、「這是你們監督的嗎？」、「這是騙人的嗎？」、「都沒有人去反應嗎？」。

消保會無奈說，本會不斷接受消費者陳情，也不斷地在官網發出聲明並無替任何業者背書，無奈業者換過一波又一波的廣告，最近更是變本加厲在各大媒體平台，包含在Youtube也投入大量廣告宣傳。連本會同仁的親朋好友都致電詢問！以致認有必要藉由新聞稿陳清並再次嚴正聲明。

消保會就此事已去函消保處，並由消保處轉經濟部與內政部警政署。經濟部回函內容：「查一頁式廣告網頁之「採購指南」顯示，其網站名稱為：「BGibbs shop」；按該網站首頁「關於我們」所示，該網站係由江蘇吉步科技有限公司經營，公司註冊於中國大陸江蘇省南京市，經查該公司並未在台設有分公司。至於是否涉有冒名及廣告不實等調查，仍請貴處酌處」。

內政部警政署則回函指出，「經查本案可能係屬『一頁式廣告詐欺』，惟本部警政署目前尚未接獲民眾報案，爰請貴處協助轉知申訴人，如有被害情形請盡速至鄰近分駐（派出）所報案，警察機關將依法偵處」。

消保會再三呼籲，消費者網路消費前應停看聽，多方求證！若有因此受騙購買的請務必第一時間申訴並報案，勿使不肖業者得逞。

(中時 )