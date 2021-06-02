男子張英讚、王國綸與澳洲「完美生活公司」合作，名義上招攬民眾投資旅遊方案，實為老鼠會模式的吸金集團，不到1年吸金將近2.3億元。台北地院審結，依違反《銀行法》判張3年7月、王3年5月徒刑，可上訴。
判決指出，張英讚2015年間經朋友介紹，認識完美公司總監、新加坡籍陳姓男子，有意與陳男合作在台招募投資，遂邀王國綸加入，由王擔任講師，於2016年3月至12月間，在會議中心、咖啡廳舉辦多場完美生活投資案說明會。
張、王對外聲稱，共有4種不同的完美投資方案，每月可分別獲取不同的回饋，一半是現金回饋，另一半是積分回饋，年利率至少67％，最高可達149％，許多民眾因此誤信砸錢投資，或邀人賺取推薦獎金，2人不到1年吸金多達2億2966萬餘元。
北院審理期間，張、王承認犯罪，且2人符合自首要件，並與部分投資人和解，犯後態度良好，因此依《銀行法》非法經營銀行業務罪，判張3年7月、王3年5月徒刑，並沒收犯罪所得。
(中時 )
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