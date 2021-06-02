雲林縣衛生局5月31日獲最新分配一批4700劑AZ疫苗，由第一類醫事人員、第二類防疫人員優先接種，全縣20鄉鎮市都有接種地點，斗六市洪揚醫院1日新加入施打點，但民眾以為可自費接種而大排長龍。衛生局表示，4700劑公費疫苗已全部預約完畢，目前還沒有自費疫苗。

雲林縣府自3月以來接獲分配三批疫苗分別是4500劑、3500劑、4700劑，總計1萬2700劑，第二批3500劑疫苗送抵前，還有第一類接種對象醫事人員8300多人、第二類防疫人員1400多人還未接種。

雲林縣5月31日接獲第三批公費4700劑疫苗，1日開始接種，以接種對象的第一類、第二類優先，若有餘量輪到第三類高接觸風險工作者例如防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員施打，已全部預約告罄。

雲林縣衛生局6月1日新徵召斗六市洪揚醫院為新冠肺炎疫苗施打合約院所，因有施打對象未依時間到院，導致一、二類尚未預約成功以及想自費接種的民眾，聽聞有疫苗可打，在醫院門口排長龍擠打。衛生局表示，斗六市衛生所第一時間立即前往輔導並協助分流，2日恢復秩序，4700劑疫苗都是公費疫苗，已全部預約完畢，自費疫苗還要等等，民眾不要白跑。

雲林縣接種疫苗處所原本僅12鄉鎮市有設置，因應5月31日4700劑疫苗要快速施打，全縣20鄉鎮市都已有接種地點。

衛生局表示，因應未來大量施打之需求，規畫設置更多疫苗接種站，規模以容納100人以上場所、交通便利者優先，例如體育館、活動中心，仍以電話預約機制進行，避免擠打。

(中時 )