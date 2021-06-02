日前網友發現疾管署網站原本有疫苗接種意願書，顯示BNT早通過緊急授權，該檔案卻突然被下架；民進黨立院黨團表示，因今年5月3日接獲COVAX通知，供應疫苗不再包含BNT部分。

副幹事長黃世杰強調，但這不影響後續包含郭台銘、其他任何團體要協助政府跟BNT購買疫苗，一樣會循相同程序，由食藥署把關，審查相關文件通過後一樣會發給緊急授權做後續分配及施打，並不是有任何政治意圖、干預要阻擋任何團體協助政府取得疫苗。

民進黨立院黨團今召開記者會，黃世杰指出，關於在野黨質疑BNT緊急授權，為何有一度上架又下架，衛福部公函說明很清楚。

他說，原本緊急授權是因為透過COVAX系統，今年一月下旬獲配BNT約十萬劑，但今年2月3日由疾管署向食藥署申請專案書許可事宜，是有提出緊急授權申請，以利取若得十萬劑疫苗，可以做施打跟分配，今年5月3日又接獲COVAX通知，供應疫苗不再包含BNT部分。

他指出，今天義大利媒體也提到，可能跟大陸施壓德國政府有關係，是否為事實，靜待後續進一步報導了解，但可以了解大陸打壓無所不在，兩件事情的關聯性國人自有公評。

他表示，請所有國人同胞支持這樣大家共同爭取疫苗、一起對抗病毒、爭取疫苗才是現在最核心該做的事情。

(中時 )