本土新冠肺炎嚴峻，全國三級警戒延長到6月14日，托嬰中心和居家保母也配合疫情暫停托育，衛福部社家署公布托育補助領取相關條件，家長6月15日至30日期間如持續送托，可領取全月6000元托育補助。

由於疫情期間，連保母也停止送托，不少家長只能自己帶小孩，但保母和托嬰中心因此生計也受到影響，以台北市來說，平均一個月每個小孩送保母托育費用為1萬9千元到2萬元，不少保母薪水被砍半，怨聲連連，托育政策催生聯盟也不斷呼籲，應該維持父母每月6000的補助，可相對給保母半個月的薪水時不會負擔太大。

社家署表示，根據衛福部109年9月24日預告訂定「托嬰中心型化契約應記載及不得記載事項（草案）」第17點，兒童罹患疾管署公告法定傳染病、腸病毒或其他傳染病或配合停托者，依請假、配合停托日數退還平均月費一定比例或固定金額，不得少於40%（平均月費係以學期註冊費除以六個月，加上月費之總和計算）。

居家保母則要依與家長雙方簽訂托育契約辦理，如未於契約規定者，得由雙方共同研議增訂於契約或參考托嬰中心作法，依請假、配合停托日數退還月費之一定比例或固定金額，且不得少於40%。

社家署也提到，考量6月上半月無收托事實，建議托嬰中心及居家托育人員暫先不向家長收取費用，等實際送托後再依6月實際收托日數，按比例向家長收費。

另針對托育補助領取，家長6月15日至30日期間如持續送托，可領取6月份6000元的托育補助，家長當月送托天數未達半個月，領取6月份半個月托育補助，另如家長實際支付托育費用低於托育補助，則依實際付費金額補助。

社家署表示，6月份因第三級警戒標準未解除，導致家長全月未送托而自行照顧，比照育兒津貼發放2500元額度，屆時會透過資訊系統逕予撥付，家長無須申請。

(中時 )