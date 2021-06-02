孫文學校總校長張亞中近期欲捐贈500萬劑BNT疫苗、500萬劑國藥疫苗，卻遭指揮中心指「他檢具了一個北京兩岸東方文化中心的委託函，只有這樣」。張亞中今持委託函赴指揮中心，強調自己不是藥商，不懂申請格式，請指揮中心派人輔導沒被理會，還遭中央冷言冷語。他表示，救命如同救火，希望政府以蒼生為念，只要指揮官陳時中點頭，疫苗就從德國、大陸送過來。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，「他（張亞中）完全沒有相關文件，只有一個影本，他是一直到昨天晚上，才來了一個文，他檢具了一個北京兩岸東方文化中心的委託函，只有這樣。」

張亞中今日強調，他做的是捐贈，不是藥商買賣，他要做的是把1000萬劑疫苗送到桃園國際機場，提出原廠保證書，證明沒有偽藥，並確保途安全不受傷害，待疫苗抵台，由中央統一調配。

對於中央所說的8大項資料，其中包含營運計畫書，但張亞中說他做的是捐贈，沒有什麼營運。至於另一項冷鏈倉儲系統，他則反問，我送到台北，完成捐助工作，還需要什麼冷鏈和倉儲嗎？指揮中心所規定的，都是藥商買藥的規定，而他只是想要捐贈的善心人士。

張亞中說，他並非醫藥界人士，坦白說連申請的格式都不曉得，他請中央派人輔導，但到現在為止都沒有人輔導，甚至指揮中心還在記者會中冷言冷語，用嘲諷的態度對待。

對於為何不先備齊資料？張亞中表示，鴻海集團創辦人郭台銘都需要耗費72小時準備，以他來說可能要1周，屆時加上審查、修正資料，也得耗費個2、3周。疫苗是救命藥物，到底是老百姓的生命重要，還是行政程序重要？

張亞中也直言，政府明知萊豬有毒，偏要老百姓吃，救命的疫苗卻拒絕，還為了高端的股票，成為「高端黨」。一般老百姓做善事，推推拉拉是為了什麼？這件事已經超過政治，而是人性問題，請問陳時中的人性在哪裡？。他現已接收到了上海復星、中國國藥各500萬劑，只要陳時中點頭，就從德國、大陸送到台灣，馬上開始作業，幾天之內就送到台北。

(中時 )