中天電視YT頻道年初新開設深度訪談節目《世界越來越盧》，由當家主播盧秀芳主持，深入探討當下新聞議題，帶給觀眾更多元的角度。近期台灣本土疫情嚴峻，節目在5月31日播出的精彩內容，探討疫情之外，更談論受到高度關注的疫苗話題，影片發布後短短2天就衝破100萬觀看次數，還一度攻佔YouTube發燒榜第一名，除此，5月底盧秀芳主持的另一個新聞節目《中天辣晚報》，更連續三天站上發燒榜第一名。

主播盧秀芳透露《世界越來越盧》取名原因，是為了反映當今世界不講道理的現狀，除了談論國內新聞外，也會帶給觀眾國際時事，並掌握世界脈動。5月31日當集是難得邀請到前駐紐西蘭大使介文汲，一起探討「台灣本土疫情」、「國產、國外疫苗」、「美墨邊境難民潮」等議題。當時節目一開始盧秀芳更說出真心話：「台灣此刻疫情只有一個解答，這個答案就叫疫苗！」盼疫苗能儘快進到台灣，讓台灣重回安定的生活。

《世界越來越盧》從標題到內容，都由盧秀芳一手包辦，她也談到開設節目的原因：「過去中天受限於傳統電視收視率，國際新聞很難受到收視族群喜愛，但在轉戰網路後，也幫中天打開世界之窗，除了台灣觀眾之外，還有很多海外觀眾像是美國、香港、新加坡等，也了解到觀眾對於國際議題的關心。」她也謙虛表示節目能開出好成績，有賴於兩位對國際時事有專業見解的固定嘉賓，一位是前駐紐西蘭大使介文汲，另一位則是國際關係專家賴岳謙。

盧秀芳主播非常感謝觀眾的支持。(圖／中天新聞提供)

對於《世界越來越盧》衝破百萬的觀看次數，主播盧秀芳非常感謝觀眾的支持：「中天新聞全體都非常開心，昨天在觀看次數達到90萬時，新聞部的大家都守在電腦前，時刻注意數字的變化，就像在開樂透一樣！這也反映民心向背，因民眾對台灣疫情感到緊張、渴望疫苗，無法等到8月才施打疫苗！」而盧秀芳更透露明（3日）節目直播會感謝觀眾支持，至於如何答謝，盧秀芳語帶神秘：「還不能透露，要賣個小關子！」中天電視YT節目《世界越來越盧》於每週四下午1點帶大家一同了解天下事！

(中時新聞網)