近日新北市雙和醫院護理人員遭住院確診者持刀砍傷事件，內政部長徐國勇今日表示，絕不容許警消醫護人員因公務遭民眾攻擊，已通令警方嚴辦。

徐國勇指出，除了向雙和醫院的護理人員表達敬意外，行政院長蘇貞昌也已指示要給警消等第一線人員最好的照顧，要讓他們能夠安心維護社會治安。

徐國勇提醒前線防疫人員，要注意自身健康狀況，做好防護作業，針對近日發生的暴力事件，也已責成警政署及消防署，若遇有警消人員因公務遭受攻擊受傷，應依從優、從快、從寬的原則予以協助。

(中時 )