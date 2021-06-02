疫情嚴峻，台北市長柯文哲2日上午主持北市府防疫會議時直言「現在最難搞的是發病前會傳染的案例」，依目前的制度是發病才來做快篩、PCR檢測，但有些案例是發病前就感染，北市府現在有一個很大的戰略目標是，先把這些人圈出來，並設法讓健康服務中心的量能可逐步移轉、省下來。

「現在最難搞的是發病前會傳染的案例。」柯文哲表示，其實那些人要用疫調的方式才有辦法解決，就是說他已發病，要去問他前幾天跟那些人接觸、把他圈起來，依目前的制度，是有發病才來做PCR檢測，有問題把他攔下來。

柯文哲說，健康中心開始有空的時候，就要開始去處理發病前1、2天會傳染的人，北市現在一個很大戰略目標是，要想辦法讓健康服務中心的量能可省下來。

另外，柯說，確診者在家裡分成2部分，一個是醫院回來就要關懷，他們感染的能力應比較弱，另一個是那些快篩陽性的人，當然快篩陽性後、很快PCR檢測結果就會出來，PCR陰性該退出就退出，隨後快篩、PCR陽性的這些案例會在健康服務中心的手上，要想辦法把量能移轉、負擔壓下去。

(中時 )