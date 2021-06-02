台中市議會因全國三級警戒延到14日才再召開，藍、綠市議員惟恐三級警戒若再延長，市議會的停會勢必須再延長。國民黨團書記長陳政顯說，如轉為二級就沒有問題；民進黨團總召謝明源指出，若仍維持三級依中央規定而定，若要採視訊開會須先朝野進行協商。

台中市議會第3屆第5次定期會，因受到全國疫情影響，市議會於5／18日到6／14日停會，後續議程視疫情狀況作滾動式檢討變更，原訂6／15日恢復開會到7／26日；受到全國確診人數仍居高不下，藍、綠議員惟恐14日三級警戒可能還會再持續延長，停會的市議會是否會持續停會？

民進黨團總召謝明源說，如果全國警戒由三級轉為二級，室內只要不超過百人就可開會；中央若是再維持三級，還是必須看中央規定，是否可以改採取視訊開會，但考量屆時市府還在防疫，因此可以考慮讓跟防疫比較沒有直接關連的局處先來備詢。

國民黨團書記長陳政顯指出，面對未來疫情發展，尚無法預期10幾天後的情況，一切還是依照中央疫情指揮中心規定，若是轉為二級就沒有問題；萬一還是維持三級警戒，市議會議場就不能召開會議；是否將改採「視訊開會」，必須經朝野協商來決定。

台中市議會強調，面對本土疫情有趨緩趨勢，如果在6／14日若轉為二級警戒後，6／15日起就可恢復在議事堂開會。若是仍維持三級警戒，經朝野協商後要採取視訊會議，市議會亦已準備就序；因依規定室內不能超過5人，未來要如何運作，一切尚待朝野協商結論而行。

(中時 )