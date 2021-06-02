英國零售商指稱，其物價出現自新冠爆發以來的最小跌幅，部分原因為封鎖鬆綁後，消費者購買更多的衣服和鞋子，並認為物價壓力在今年剩餘時間將加大。

英國零售聯盟(BRC)周三公布五月的商店物價指數，顯示價格較去年同期僅減少0.6%，為去年二月以來最少的跌幅，而四月則為年減1.3%。

BRC的商店物價指數通常顯示物價的年增減幅度，並與涵蓋範圍更廣泛的、英國央行制定的CPI指標不同。

BRC指出，隨著社交距離規定的放緩，民眾可以在酒館和餐廳碰面，購物者在五月更願意購買新衣和新鞋。另外新冠傳染病導致供應鏈受干擾，也推高了家具和電子產品的成本。

BRC執行長Helen Dickinson表示，物價將在今年稍晚廣泛地上揚。自2019年以來，航運成本上漲了兩倍，大宗商品也在上漲，可以預見，這些成本將在今年下半浮現。另外脫歐後影響食品進口的新規則將在10月1日生效，其他規則也隨後生效，Dickinson警告這也將推高食品價格。

(時報資訊)