美系外資出具最新報告，認為鴻海(2317)與泰國國家石油（PTT）設立新合資公司，有助將電動車產能拓展至東協，近期越南疫情升溫對生產的影響則有限。不過，認為目前本益比已達歷史平均水準，因此維持「中立」評等不變，目標價119元。

鴻海股價自5月中止跌後穩步回升，今（2）日開高後因賣壓湧現而翻黑走跌，下跌3.06％至111元。終場下跌2.18％、收於112元，終止連3天漲勢。三大法人昨（1）日反手調節賣超2171張，本周迄今合計仍買超8102張。

此外，外媒報導指稱鴻海旗下富士康位於深圳的龍華觀瀾園區今日發生火警，公司證實確有此事，為一棟建物樓頂小面積起火，在消防單位協助下，火勢在幾分鐘內便迅速撲滅，此事故無人傷亡、未影響園區生產。

美系外資認為，雖然泰國電動車市場規模不如中國大陸及美國，但鴻海與PTT設立合資公司，將使鴻海電動車業務版圖拓展至東協。而泰國政府提出「30/30」計畫支持電動車發展，目標至2023年電動車普及率達30％，身為國有企業之一的PTT可望受惠相關計畫支持。

此外，越南新冠肺炎疫情5月起再度惡化，但鴻海在北江的2座工廠已於5月28日恢復生產。美系外資指出，鴻海在北江共有5座工廠，且在越南的生產基地分布於4～5個省，降低了疫情衝擊風險。鴻海在越南及印度分別有5萬名及3萬名員工。

美系外資表示，鴻海在越南主要生產網通、電視及其他智慧家電產品，與蘋果iPhone相比，對鴻海營收貢獻較少。鴻海主要在中國大陸鄭州組裝生產iPhone，當地共有40萬名員工，下半年預計推出的新款iPhone生產時程按計畫進行，較去年提早、與往年時程相當。

美系外資指出，鴻海目前本益比大致符合歷史平均水準，認為風險回報平衡且價格合理，故維持「中立」評等、目標價119元。另一家美系外資則較正向看待，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

(時報資訊)