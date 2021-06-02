東京奧運棒球5搶1最終資格賽將在墨西哥開打，大會防疫計畫也送達中華棒協手上，棒協將轉呈體育署後作為評估是否派隊的依據之一；而根據多達16頁的防疫計畫中，團進團出的「泡泡模式」是最大準則，若有違規最重可能被取消參賽資格，甚至終生不得參加WBSC舉辦的任何賽事。

根據防疫計畫中規定，代表隊要在出發前10天提出團隊人數且不能輕易變更，還要繳交出發前72小時的PCR陰性證明，搭機時全程戴口罩、避免與他人接觸，大會並「強烈」建議代表團成員在出發前接種疫苗。

而在抵達墨西哥後，所有代表團成員都必須要簽署防疫協議書，代表團進入「泡泡園區」後雖不用進行隔離，但必須要配合規定採檢，11天的賽事期間中至少有5次篩檢。

若被檢測出陽性反應，需找出接觸者進行篩檢，而該確診者至少需要隔離10天，加上24小時未發燒、症狀趨緩，相關單位認定傳染風險低，才可解除隔離。

球隊抵達當地後僅能搭乘主辦單位提供的交通工具往往返球場及飯店，除了參賽、練習、緊急狀況以及事先知會下，禁止離開飯店，若有任何違規者，可能會被取消參賽資格，最重甚至可能終身禁止參加WBSC舉辦的賽事，而所屬的參賽組織則會受到罰金、禁賽等制裁。

防疫計畫中也提到，在賽事開打之後若球隊爆發群聚感染，超過10％的人染疫，也就是26人中有3人感染，全隊都必須要接受隔離篩檢，該場無法參加的比賽也將以0比9裁定落敗。其他部分，禁止代表隊在球場內吐痰、吃菸草，教練、球員也要避免像是擊掌、擁抱等肢體接觸行為。

(中時 )