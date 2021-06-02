離島快篩入境「做半套」 陳玉珍怒衝指揮中心抗議：金門人不是次等公民！

「桃園機場你守不住，金門機場我們幫你守這樣不行嗎？」國民黨立委陳玉珍今天到衛福部疾病管制署門口，對陳時中高喊，不要把金門人當成台灣豬，痛批五個機場的快篩站雖然已經成立，但篩檢站中對於無症狀感染者根本沒有篩，陳時中無視立院的附帶決議只做半套，造成「國中有國」，說罷就撕破手中的決議文，轉身進疾管署說要對陳時中「就教」。

陳玉珍表示，兩天前，當朝野各黨團均簽字同意前往離島的各航空站及港口均設置快篩站並進行全面篩檢時，原本很感謝所有同仁對離島居民健康安全重視。沒想到，不到一天的時間，指揮中心又再度宣布，僅針對現場有症狀或過去14天有症狀者進行快篩，完全漠視立法院三讀通過的附帶決議。

作為金門代表的陳玉珍指出，日前行政院蘇貞昌院長還說什麼「不要國中有國」， 而去年質詢為何金門的雞蛋、豬肉無法帶來台灣時，蘇貞昌、農委會主委陳吉仲口口聲聲說「為了防疫的需求」，請金門鄉親體諒；如今當金門同樣「為了防疫的需求」，僅針對入境者進行快篩，為何蘇院長就改口稱「不要國中有國」？

陳玉珍質疑，陳時中部長，立法院所通過的附帶決議，清清楚楚寫的是「全面快篩」，也就是每一個旅客都要篩檢，為何到了陳部長這裡，卻變成僅針對有症狀者進行快篩，無症狀者不必快篩？陳部長能夠保證台灣沒有「無症狀的感染者」嗎？

她指出，陳時中帶領整個防疫團隊，從去年開始擬定各項政策，每天大內宣提到津津樂道的，不就是「邊境管制做有成」？如今桃園機場的邊境管制因華航機組員檢疫鬆綁而形成防疫破口，難道金門鄉親不能嚴守邊境管制，非要等到跟連江、澎湖一樣，都出現確診案例，才不會是「（確診）國中有（零確診）國」？才是蘇院長所謂的「防疫政策一致性」（一起都有確診者）？

陳玉珍表示，根據中央疫情指揮中心的統計，60歲以上的感染者佔1/3之多，而金門縣內65歲以上老人超過2萬人，「如果萬一金門因為入境旅客帶來確診個案，進而在島內形成社區感染，在這麼多老人家需要照護的情況下，請問陳時中指揮官，您擔得起這樣的責任嗎？」

請中央疫情中心指揮官，不要再玩文字遊戲，金門只想要守住「零確診」，金門也只針對入境旅客進行全面篩檢，請給金門人一條活路！

(中時 )