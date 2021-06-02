丁姓婦人因毒品案被通緝，逃匿8年，因違規過馬路被警察攔查，她不想被逮，竟狠咬員警的手指、扯破員警褲子，最後不僅毒品案躲不了，還加一條妨害公務罪被送辦。台北地院審結，判丁婦拘役40日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，丁婦今年4月16日晚上，在台北市區過馬路時，因不遵守交通號誌，遭中正二分局泉州派出所李姓、吳姓員警攔查，丁婦為免遭通緝一事曝光，拒絕提供身分證明，2員因此要帶她回派出所查分。

丁婦一聽到要被帶走，竟用嘴咬警員吳員的右手食指，還捶打李員的右腳膝蓋，並撕破李員的制服長褲，2員當場壓制丁婦，依妨害公務現行犯將她逮捕送辦。

檢警查明丁婦身分後，發現她2013年間因毒品案被判刑1年確定，檢察官將毒品案發監執行，另再依妨害公務罪起訴，向北院聲請簡易判決處刑，法官審理後判丁婦拘役40日，得易科罰金4萬元。

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(中時 )