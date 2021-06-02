台中市1名自稱「許小姐」的民眾，日前至北區三民路1家咖啡店，訂購30杯冰COFFEE送到台中市警第二分局永興派出所，響應疫情期間，為防疫第一線員警加油打氣，希望站在第一線抗疫的英雄們，在片刻休息時，坐下來喝杯咖啡，暫時紓解一下疫情所帶來的壓力。

民眾許小姐指定要送冰咖啡給波麗士們，以實際行動為投入防疫工作的員警表達感謝之意；卡片寫著，「謝謝你們為台灣硬起來！Just Keep！來杯咖啡，加油！」希望員警們拿到咖啡時，能夠感受到民眾暖暖的善意，一起度過疫情難關。

咖啡店業者為支持全民防疫，疫情愈緊繃、愈要正能量發聲，全國疫情3級警戒期間推出「抗疫共存計畫」，鼓勵民眾以半價訂購「咖啡」贈送第1線防疫人員，除了將客戶的心意製作成卡片，以及購買店內商品一併送到指定地點，藉由咖啡傳遞「愛」的正能量。

疫情期間，店家生意普遍受影響，不計成本卻推半價咖啡？業者表示，本土疫情升溫確實讓很多店家面臨危機，期盼台灣一1比1天好，「愛」的咖啡感謝第1線防疫人員無私奉獻，讓執勤在外的員警，來1杯香醇冰咖啡，瞬間消暑。

「這杯咖啡暖暖der！」台中市警第二分局長蔡元戎表示，民眾暖心的行動，以及對警方防疫工作的支持與肯定，帶來莫大的鼓舞；當第1線的警、消人員協助防疫工作，他也提醒同仁務必注意自身健康狀況，做好各項防護措施。

(中時 )