本土疫情發威，演藝圈的工作紛紛停擺，長期都有經營直播的39歲女星鍾欣怡，近日在臉書開直播煮飯，結果她因為穿得太清涼，許多網友都把重點搞錯，忍不住直呼：「我完全無法專心看做菜」。

鍾欣怡為了防疫，已在家中待了18天，昨（1日）晚間和製作人老公孫樂欣開直播下廚，表示：「炒飯也要有『儀式感』啊！」只見她大展好手藝，在廚房裡變出蒜蝦蝦飯、焗烤淡菜、義大利麵和海膽魚卵飯等豪華大餐，讓螢幕前的觀眾看得直吞口水；不過，許多網友也把注意力放在她性感的身材，因為鍾欣怡穿著粉色低胸肩帶連身短褲，豐滿的雙峰和深邃事業線一覽無遺，尤其彎腰的時候，更是讓觀眾大吃冰淇淋，不禁留言狂讚：「煮飯這麼辣合法嗎？」、「欣怡身材太好了啦」、「炒飯一定要穿那麼漂亮嗎」、「身材好穿什麼都很美」，還有粉絲開玩笑要求：「想看妳bikini煮飯」。

國內因疫情升級到第三級，孩子們因此無法到校上課，難免會苦到父母，不過鍾欣怡選擇正面思考，「雖然每天一定有孩子講不聽的時候！雖然番比八的時候好氣又好笑！但夜深人靜想想，黏在一起的時光其實真的在倒數計時，長大你想黏肥嘟嘟的這些肉，抱歉，人家也想去黏別人的肥嘟嘟了。」十分珍惜可以陪伴在孩子身邊成長的每分每秒。

(中時新聞網)