因傷害案被通緝的71歲陳姓老翁，日前確診新冠肺炎，今天凌晨在台北市仁愛醫院的戶外組合病房，疑因失眠問題情緒失控，竟隨手拿木棍敲破組合屋的隔離玻璃窗，醫護人員報警聯手將他制伏，並施打鎮定劑。豈料今早9時許他睡醒後，又趁戒護的員警不注意、醫護正在忙，趁隙逃逸。警方調閱監視器追查，發現老翁搭乘捷運往萬華區移動，中午左右在萬華找到人，帶回醫院。

院方表示，該患者凌晨被送至仁愛院區急診就醫，因是確診個案，先將他安排到組合屋病房觀察治療。患者凌晨3時許因睡眠問題要求醫生開立安眠藥，且情緒不穩持木棍破壞組合屋玻璃，院方立即通報轄區員警處置。

員警壓制該老翁後，經醫師評估給他鎮靜安眠劑，老翁情緒緩和睡著，原本醫院計畫要安排後續的安置場所，但他卻在上午9時許自行離院。聯醫報警找人並譴責暴力行為，表示會全力維護病人及醫護人員安全無虞的就醫與職場環境。

警方調閱監視器追查，發現老翁搭捷運往萬華地區移動，警方循線追人，稍早在萬華尋獲他，已帶回仁愛院區。凌晨制伏老翁的警員，則因有近距離接觸，醫院立即進行快篩與PCR檢測，目前快篩陰性，正等PCR檢測，警方為求慎重先讓他自主居家隔離。

(中時 )