疫情緊急，在三級警戒迄今未除之下，各大行庫陸續從六月起展開的下半年徵才行動全面不得不「滾動式調整」，其中，合庫、台銀將在六月起陸續受理網路報名，此次分別擬招考290人、335人，不過現在受疫情影響，原訂七月份舉行的筆試還得再觀望三級警戒是否解除，否則將延後。

一銀今年第二波徵才，預定招募410人，可說是目前各大行庫徵才手筆最大，先前5月17日已報名截止，原訂5月30日的筆試則因為三級警戒而全面延後，原訂7月4日的面試也將後延。

目前一銀擬對於MA及專業人員的招募，看能否以視訊面試來設法突圍。一銀表示，今年MA招募的複試原訂於5月底舉行，現在則決定延後至6月底前以視訊面談方式辦理；另個也打算用視訊面試來進行的，還包括了數位安全處、信用卡處、數位銀行處、資訊處、法令遵循處、理財業務處、保險代理人處及公關室等單位專業人員甄選作業，共計80名職缺，一銀亦規劃採視訊面談。

台企銀則表示，目前不僅對外招考延後辦理，為了防疫避免銀行內部群聚感染，連內部升等考試都一併延後。

彰銀預計自5月中旬至6月上旬對外招考的人次，包括核心業務辦事員35人、具經驗行員110人、財富管理後台人員36人，總計將近200人，原本分別訂於5月15日、5月22日、6月5日辦理口試，現在只剩財富管理後台人員口試正和金融研訓院評估是否能改採視訊口試來替代，其他均已全面暫停。

華銀則是原訂在5月29日舉行面試，但因為剛好適逢三級警戒發布，因此使先前已通過筆試的400多名考生，無法進行面試；對此，華銀高層指出，目前正在評估以視訊面試來突圍，對於MA或是數金、財務分析、風險管理等專才，大約30、40左右的人次，分批、分組，在每間會議室最多不超過5人的前提下，以視訊來進行面試。

由於往年的六月份，都是銀行針對大學生、碩博畢業季的徵才重頭戲，公股銀行開放的大規模招考，尤其對新鮮人創造最多的金融業就業機會，如今因為疫情，不僅公股銀行徵才必須延期筆試、面試的時間，這批大學新鮮人加入金融業職涯的時間也不得不延後。

像是合庫今年第二階段徵才，將招考290人次，不過時值疫情期間，對此合庫指出，將先受理網路報名，原訂筆試是7月17日進行，由於目前尚在第三級警戒，因此合庫已和金融研訓院商討，倘若屆時第三級警戒仍持續，那麼筆試的時間將全面延後。台銀6月25日起先受理報名，筆試時間是在7月24日，現在也要觀望疫情動向來決定是否如期舉行。

合庫指出，此次徵才290人裡，包括一般分行臨櫃人員142人，109年員工平均福利費用高達178萬元，且非管理職的員工平均薪資達138萬元，且一般臨櫃人員，第一年的起薪就有75萬元，且此次徵才，最高月薪的類組起薪可達64000元，因此在徵才上應該很有競爭力，不過由於適逢疫情，因此只能先受理報名，7月份能否順利筆試，就要看第三級警戒是否已解除。

(工商 )