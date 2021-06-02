新一代百億神單再發威。元大金旗下元大人壽三月下旬所發行的台股基金投資型保單，不僅榮登四月份所有投資型保單的銷量榜首，據元大金內部最新統計，這張保單截至五月底止，總銷量已接近250億元，不僅顯見元大人壽發行首檔投資型保單出師告捷，同時短短二個多月內可熱銷250億元，更寫下國內投資型保單史上紀錄。

元大金旗下元大投信去年三月推出高股息龍頭基金，在初募時期就創下450億紀錄，今年三月元大人壽與元大投信進行跨金控集團子公司合作，將高股息龍頭基金更進一步擴大到投資型保單面向，同樣也寫下百億神單佳績。對此元大金高層認為，元大人壽此次發行連結台股基金的投資型保單熱銷，也顯示出保戶對於國內股市的信心。

其中，尤其以年金險選項最受歡迎，高層指出，這也意謂台股的投資，已被越來越多的保戶及投資人，視為值得成為退休理財的主力，同時由於元大人壽這張投資型保單是全委元大投信代操，因此也反應出保戶對於元大投信操盤專業的信賴。

元大人壽在三月下旬推出該台股基金投資型保單，若以目前累積已接近250億的銷量來看，扣除三、四月份的銷量，可說五月份單月就銷售快60億；尤其是五月份當疫情警戒一下子升到三級，還一度引發台股大跌千餘點，甚至「萬五」一度不保，但元大人壽連結台股的投資型保單，在五月份當月的總銷量還有快60億元，對此元大主管認為，這顯示看好台股後市，打算逢低進場的保戶仍相當多。

以往投資型保單都是目標到期債、新興市場債、高收債等各類型債券基金，或是股債平衡基金的天下，且清一色都是海外的股債標的，像元大人壽這張大部分連結台股基金的保單，可說是市場上前所未見；對此金融圈人士認為，元大這張投資型保單的熱銷，除了上述看好台股前景之外，另一個重要原因在於新台幣匯率升值，相對的投資海外會有匯損問題，這也使提供保戶更多選擇台股基金保單的誘因。

(工商 )