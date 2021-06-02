證交所今（2）日公布前5月權證發行及交易熱絡，今年累計前5月權證發行檔數已達16,352檔，年增43％，惟發行金額為13,29.85億元，則是小幅年減2％，隨著台股量能創天量，前5月權證成交量能大爆發，達3,083.6億元，年成長達75％。

權證市場交易與台股市場交易具有一定連動關係，隨著市場發熱，喜愛以小博大的投資人及小資族，紛紛將資金轉戰權證市場，帶動券商發行及交易均發燒。

證交所統計，5月申請發行認購（售）權證檔數合計2,832檔，較去年同月的2,351檔成長20.46％，發行總金額為208．2億元，較去年同月的259.9億元則衰退19.89％，衰退近二成，成交總金額為590．億元，較去年同月的350.17億元大幅成長68.72％。

累計今年前5月，證券商申請發行認購(售)權證檔數合計16,352檔，較去年同期的11,392檔成長43.54％，發行總金額為1,329.85億元，較去年同期小幅衰退2％，成交總金額為3,083.6億元，較去年同期激增75.42％。

(工商 )