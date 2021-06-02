美麗華企業工會理事長黃文正及8名會員，近日遭資方以企業分割為由不予留任，工會向勞動部申請不當勞動裁決，但近日遇到疫情，勞動部因而暫緩召開調查會議，但今天勞動部邀請雙方各派2人赴勞動部出席，並首次在2間會議室以視訊進行。

美麗華工會表示，工會在4月12日就已送件，勞動部卻遲至6月2日才開會，工會自5月11日發動罷工，公司竟然繼續違法解僱罷工會員，工會也已立即申請裁決，呼籲勞動部立即開會，立即介入美麗華爭議，勿讓美麗華球場繼續囂張拒絕協商，繼續違法解僱工會成員。

勞動部說，申請人於4月12日向勞動部遞送不當勞動行為裁決案件，經裁決委員會初審後，原定於5月27日進行第一次調查會議，惟因新冠肺炎疫情趨嚴而有所推延；但考量涉及工會幹部工作權且爭議行為持續中，案件不宜久懸，裁決會經参考法院處理案件方式，爰在遵循防疫規定原則下，訂於今天召開調查會議，以兩會議室視訊方式進行，相關安排均事先協調並洽得雙方當事人同意。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，就算疫情影響，勞權沒有停下來，一定要兼顧，此次邀請雙方最多以2人為限出席調查會議，並分在2間會議室，讓雙方共見共聞，如果未來仍有緊急的事件，經雙方同意後，也將採此模式進行。

(中時 )