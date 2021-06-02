國產疫苗近日發生爭議，讓蔡英文總統在上月31日召開記者會發表談話。也被台北市長柯文哲批評｢高端跌停蔡英文才出來｣。中廣董事長趙少康今在網路召開記者會認為，蔡總統沒有那麼「Low」，是因為目前民怨沸騰讓蔡總統壓力很大，才出來召開記者會。

趙少康今天在網路節目＜觀點＞上召開線上記者會，回應記者對於國產疫苗的相關問題。趙少康表示，蔡總統不是因為高端跌停才出來開記者會，之前高端就已經跌停過一次，「高端只有在沒有外國疫苗的時候才會一支獨秀」。

他說，蔡總統召開記者會有兩個原因，一是因為郭台銘、佛光會要捐疫苗，但衛服部長陳時中在擋，民怨沸騰，蔡總統壓力很大。其次，是政府一直在幫高端，蔡英文先是去高端兩次，說想要在7月打高端疫苗，在放話過後高端就漲停。

趙少康認為，這樣涉嫌拉抬高端股票，政府一直在幫高端坐多。趙少康質疑，蔡總統說7月大家都可以打國產疫苗，你怎麼知道？都還沒有解盲。而前副總統陳建仁到民視說他打了高端的疫苗，為高端安全性背書，這個怎麼可以公開講？高端疫苗還在試驗沒有解盲。

而針對郭台銘要購買500萬劑BNT疫苗給台人施打，昨日指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎指稱疫苗快過期了，晚間卻又改口，趙少康認為，他是被綠營大內宣的資訊蒙騙，跟香港政府之前購買200萬劑後傳出快過期的資訊搞混。

趙少康說，郭台銘買的這支BNT疫苗是技術最好的，川普打的也是這支BNT。只是上海復興代理所以被大家抹紅，但這是兩件事情，代理是上海復興而已。疫苗的出處還是德國。

趙少康也說，政府是想要拖到高端疫苗出來的，所以對買外國疫苗沒有很積極。高端股票漲跌趙並不關心，但是也要有國外疫苗讓人民有施打的選擇，讓人民可以選擇AZ、莫德納或是國產疫苗。別的國家都有多種選擇，台灣怎麼只能選高端？郭台銘可以買到政府又不讓他買，趙少康相信郭台銘一定可以解決問題，但就怕政府搗蛋。

(中時 )