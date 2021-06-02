本土新冠肺炎疫情出現緩和跡象，衛服部長陳時中昨主持防疫記者會表示，校正回歸案件數已相當少，考慮不再公布。對此，中廣董事長趙少康今天批評陳時中莫名其妙，「如果還沒有檢測的剩6、7000個，那就測完嘛！」他表示，陳時中不再是民眾信任的對象，呼籲陳時中別再主持指揮中心記者會，可以下台了。

就陳時中考慮不再公布校正回歸數字。趙少康批評稱，這是陳時中莫名其妙，一方面講說還沒有檢測的只剩6、7000個，一方面又不公布。趙認為那就測完，現在根本是虎頭蛇尾。

趙認為，疫情有可能已趨緩，雙北只要守著住，理論上確診人數會慢慢下來，但以後就不講校正回歸，是否代表確診人數不再加計校正回歸的數量後，大家也不知道，因此他認為校正回歸應該弄完，每天的確診人數還是應該公布。

趙少康說，本來陳時中過去一年是安定的力量，但現在陳時中總在記者會上亂講一通，總是被人抓出亂講話，隔天陳時中才出來澄清，已經變成大家不相信的對象。陳時中的公信力還沒有疫情指揮中心發言人莊人祥來的高。

趙少康強調，他真的建議，陳時中不要再主持指揮中心記者會，現在陳時中每天主持，只是在告知確診數字，確診者足跡也因為確診者太多而不追蹤了，在指揮官不再被大家相信時，就不用再主持了。

(中時 )