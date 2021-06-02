5月受到本土疫情衝擊，提升到第三級疫情警戒，衝擊實體零售通路，在居家上班及遠端教學人數大增，電商平台為疫情下最大受惠，因而原本5月為營收淡月，但一般預料營收表現可期，加上傳出今天盤中確診人數又攀高，電商族群收盤出現全面大漲表現，富邦媒(8454)衝上1400元新高價，終場收在1345元，漲幅達5.08％；網家(8044)及創業家(8477)同步收上漲停。

根據研調機構Euromonitor的資料顯示，2018～2021年各國線上消費滲透率持續往上成長，2020年又因為疫情的影響，消費者明顯增加線上消費的次數和金額，使得線上消費滲透率有明顯的提升。

其中，台灣線上消費滲透率從2019年的11.1％，提升至2020年的13.0％。主要去年台灣上半年在新冠肺炎疫情較為嚴重時，消費者轉往線上購物，電商產業營收年增18％，創下10年來最大成長率。

這次5月全台防疫升級，電商平台居家用品、食品、保健商品需求升溫，雙北進入三級狀態後，更出現民眾爆量購買民生用品及防疫商品，在需求增加、折扣力道減少，物流端也顯示大塞車情況，明顯線上購物的比重大幅提升，對5月營收挹注力道強勁。

法人報告分析認為，電商市場競爭態勢趨緩，且較高毛利非3C產品營收增速貼近3C營收增速；另一方面，電商銷售成長率持續雙位數提升，顯示較緩和的競爭態勢背後主要原因為市場大者恆大，次要競爭對手持盈保泰已較難進行價格競爭，大型電商可獲得對供應商更佳的議價能力，對毛利率具有提升作用。

(時報資訊)