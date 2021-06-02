藝人哈孝遠（小哈）與空姐老婆瑄瑄於2018年結婚，儘管哈孝遠曾和「151」林彥君傳緋聞，一度讓老婆十分沒有安全感，夫妻倆的感情仍然甜蜜，婚姻動態備受外界關注，日前夫妻倆一起上節目，赤裸裸揭開2人的秘密，瑄瑄還當場發現哈孝遠的偷吃證據。

哈孝遠和老婆瑄瑄在節目《聽媽媽的話》公開夫妻間不能說的秘密，被瑄瑄發現家裡有張越南餐廳的發票，自己卻沒有去過，消費金額還高達8千多元，讓她心中警鈴大作，質問哈孝遠為什麼消費金額那麼高，對方也解釋，當天是和製作人好友吃飯，本來想一魚三吃，但餐廳沒開只好去吃中和知名的越南餐廳。

哈孝遠的說法當場被主持人小禎質疑，收據的地址是在內湖而不是中和，頓時讓他跳到黃河都洗不清，更忍不住吐槽他的消費明細，「鴛鴦奶茶究竟是什麼服務代號？你連北越老茶也不放過？」哈孝遠也連忙解釋，餐廳的總店確實在中和，但他們是在內湖分店吃的。

哈孝遠也不甘示弱回擊，指責瑄瑄為何叫水電工修補漏水，卻花了2萬多元，讓瑄瑄忍無可忍笑說：「現在要修補的不是漏水，而是我們的感情！」夫妻之間的鬥嘴讓全場來賓和主持人。

(中時新聞網)