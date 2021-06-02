指揮中心推疫苗大規模接種，各類接種單位服務量。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前正規劃如果在六月到八月間，若疫苗的量足夠的話，將在醫院、診所、社區及大型接種站為民眾打新冠疫苗，目標是每周完成至少100萬劑，而民眾可以利用健保快易通App，四大超商或藥局預約。

莊人祥表示，目前既有的醫療院所醫院有300家，每天可接種三百人，每周54萬，衛生所已經布點200家，每天可接種100人次，每周應該可接種10萬人次。至於診所部分從6月開始會有800家，到8月目標是達到2000家的目標，每天是50人次。

企業的話，1000人以上，就會媒合醫療院所，還有大型接種站，一場1000人，若是2天的話可以有1.8萬人。

指揮中心推疫苗大規模接種，加速民眾獲得免疫保護力。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，唐鳳政委也在規劃疫苗預約平台，這部分透過目前利用手機，電腦，四大超商和藥局有口罩預約購買的架構，以後大家都可以透過這些管道，上網預約附近的醫療院所，或是社區大型接種站的預約系統，只要在一週前預約即可，利用手機的健保快譯通，出現你所在位置附近周圍的醫院，可以讓你看有沒有相關疫苗，若足夠或預約人數在名單之內就可以排上，等時間到了，就可以到接種點接種疫苗，完成接種後就可以拿到接種記錄卡，資料也會自動上傳到資訊系統。

對於疫苗接種部分，針對接種的醫護人力，大型接種站、社區接種站，都需要醫護人力的資源，照護司已經在Line的群組，未來會做疫苗接種人力的儲備，他們有在互動一起來的報名網，現在有7795人報名，我們會培訓他們。

成大護理系，整個接種部分，他們也有防疫課程的影片，也會建立護理人力支援，限制疫苗接種指引執行教育訓練，目前的任務他們已經積極籌備中，並建構社區疫苗注射排班系統，未來哪些點要開站就會媒合醫護人員登記排班，可以填上自己有空的時間，也能做好管理報表。

企業外展服務，陳時中表示，目前是暫定1000人，隨著時間，規模可以變小，但會從效率高的地方開始，留有彈性在，也要跟經濟部討論，目前先以1000人規模為主。

(中時 )