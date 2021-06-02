中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，針對近期國內接種AstraZeneca COVID-19疫苗後嚴重不良反應事件，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)已於5月31日召開專家諮詢會議進行討論，確認我國首例因接種AstraZeneca COVID-19疫苗後，引發血栓併血小板低下症後群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)之案例。該名民眾經臨床警覺與及時診治，症狀已改善並轉至普通病房持續觀察中。

指揮中心表示，與會專家於綜整相關資料後表示，截至目前國內AZ疫苗已接種46萬1647人次，本例為我國首例TTS個案，發生率為百萬分之2.1，其他國家如英國於接種第一劑後TTS發生率約百萬分之12.3(截至5月1日)，歐盟則為百萬分之6.5(截至4月4日)，建議指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件，並建議符合接種對象之民眾應配合疫苗供應進度，接種COVID-19疫苗。

指揮中心說明，本案為30多歲男性，於5月12日接種第一劑AZ疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，於3日後逐漸緩解。自５月19日起，出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D-dimer異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆，經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)臨床指引」及時診治，個案目前血小板值恢復中，狀況穩定。本案經專家審查，符合布萊頓合作組織(Brighton Collaboration)病例定義，研判為我國首例TTS個案。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，我們接獲30多歲男性，今年5月12日接種第一劑AZ新冠病毒疫苗後，曾發生發燒等症狀，但接種後經過7天開始出現持續頭痛、腹痛等症狀，經檢查發現血小板值低下，D-dimer也有異常升高，並出現血栓的現象，檢驗中也發現說他有第四血小板因子的自體免疫抗體反應，這是血栓病血小板低下症後群最關鍵的實驗室檢查，根據他血小板低下，研判是血栓病血小板低下症後群，可能跟AZ疫苗接種有關，不過他發現滿早，經過治療後血小板值已經恢復狀況穩定，經過新冠疫苗小組的專家審查，符合國際上對於疫苗引起血栓病血小板低下病例定義，研判是我國首例跟疫苗相關個案。

李秉穎說，這種情形在台灣是第一次發現，這個案例是因為滿早就得到診斷，所以康復蠻快，呼籲28天內若出現持續性頭痛、視力改變、癲癇嚴重且持續腹痛超過24小時、嚴重胸痛、下肢腫脹，皮膚紫斑應盡速就醫，以利醫師及早釐清病因，並給予適當處置。

(中時 )