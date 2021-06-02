有花店業者受託送來9對花籃，要為衛福部長陳時中及防疫團隊加油打氣。（黃世麒攝）

打氣加油的花籃擺在疾管署外，但警方一視同仁不給擺放，業者只好拍照存證後隨即回收。（黃世麒攝）

名嘴「宅神」朱學恒1日送了4盆「喪禮花籃」到衛福部疾管署，痛斥官員「坐視人民一個接一個死去」，引發議論。而今(2日)則是有民眾委託花店業者送來9對花籃，給防疫團隊加油打氣，畫面曝光後，再度引發外界關注。

宅神1日上午在臉書曝光自己送了4個花籃到疾管署，上面卡片寫著「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。他說「我只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢」；他透露，因為警察不讓擺花籃，之後就被拿去丟掉了。

宅神的行為引發各界討論，民進黨發言人簡舒培對此表示，依照台灣民間習俗觀點來看，送「喪禮」花籃的行為，可視為詛咒之舉，這樣的行為，不僅違背台灣人的善良與厚道，更抹煞疫情指揮中心、第一線防疫人員，這一年多來沒日沒夜的努力付出。

立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳1日也在臉書透露，「是非對錯，延鳳想公道自在人心，大家自行判斷」，她找幾位朋友一起到疾管署送花束，藉此幫第一線的同仁加油打氣，在負面能量湧出的時刻，送上溫暖跟正能量，讓同仁們可以更有信心。

除此，2日更有花店業者受託送來9對花籃，要為衛福部長陳時中及防疫團隊加油打氣。不過，警方一視同仁，現場皆不允許任何花籃擺放，業者只好拍照存證後隨即回收，至於花籃上的卡片則是寫著「為民前鋒」、「一起加油」、「共抗疫情，一起加油」等文字。

(中時新聞網)