為關懷保戶，並協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊，中華郵政公司對壽險保戶與房貸客戶提供多項關懷服務措施。

一、放寬理賠措施，中華郵政銷售之日額型住院醫療保險商品，對於被保險人因新冠肺炎住院所生之日額型住院醫療費用，除將依條款規定理賠外，另針對被保險人確診新冠肺炎之理賠採從寬給付原則：

（一)因新冠肺炎入住「負壓隔離病房」者，將從寬比照加護病房住院予以理賠，提供全面保障。

(二)經醫師診斷確診新冠肺炎，必須入住醫院並辦理住院手續，但因醫院滿載而入住防疫旅館或檢疫所，經被保險人提供確診新冠肺炎診斷證明書及檢疫所或防疫旅館入出住證明，即可申請住院保險金。

二、寬延繳納保險費，經確認罹患新冠肺炎之保戶及非自願性失業者，得個別檢具證明文件，申請於寬限期間屆滿(自保險費當期繳費日起算3個月)，再給予3個月延長繳納保險費之寬限期間。

三、新增之保單借款免息3個月，經確認罹患新冠肺炎之保戶及非自願性失業者，自事件發生日起3個月內，得個別檢具證明文件，申請新增之保單借款免息3個月。

四、房貸戶緩繳本金1年，經確認罹患新冠肺炎或受疫情影響致還款困難之房貸借款人，自事件發生日起3個月內，得個別檢具證明文件，經申請及審理後，房貸本金得緩繳1年。

詳細資訊請致電中華郵政公司客服專線。

(工商 )